Raadiohommikus: hotellide ja restoranide hädad piirangutes aina süvenevad

Hotellid ja restoranid on jäänud tühjaks. Foto: Raul Mee

Esmaspäeval räägime Äripäeva hommikuprogrammis hotellide ja restoranide liidu juhatuse esimehe Ain Käpaga, mis seisus on nii hotellid kui restoranid ajal, mil valitsus jupikaupa piiranguid taas peale keerab.

Samuti on juttu inkassoärist. Mis sellel turul toimub, mis võtteid kasutatakse (ja mida kohe kindlasti vähemalt ei tohiks kasutada) räägime Julianus grupi juhi Ülar Maapaluga.

Samuti tuleb juttu ajakirjandusest ja kohtuprotsessidest. Meedia sai riigikohtus olulise võidu kui kõrgeim kohus otsustas, et Tallinna Sadama kohtuprotsessi poleks tohtinud ajakirjandusele sulgeda. Räägime selle otsuseni viinud kaebuse esitanud Eesti Päevalehe ajakirjaniku Ann-Marii Nergiga.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00-12.00 "Kuum tool". Esmaspäevases Kuuma Tooli saates intervjueerib Meelis Mandel LHV Groupi juhti Madis Toomsalu.

Majanduslanguse tõehetk on käes, kevadel kardetust läks ettevõtetel ja aktsiahindadel poole paremini. Nüüd tuleb fookus seada kasvule. Kuidas kasvada, sellest saates räägimegi.

12.00-13.00 "Minu karjäär". Seekordses „Minu karjääri“ saates jagavad SEB spetsialistid seda, milline on ühe panga väärtuspakkumine ja mille poolest erineb see paljudest teistest ettevõtetest. Külas on SEB Baltikumi talendijuhtimise protsessi partner Cerlin Pesti ja värbamispartner Kaisa Pelt. Juttu tuleb SEB põhjalikest karjääri- ja selle toetamise võimalustest ning sellest, kuidas pangas häid töötajaid leitakse ja hoitakse.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00-14.00 "Ideest kasumini".

Teeme juttu sellest, kuidas hea idee üksi pole midagi väärt, kuidas ootamatutest olukordadest sündinud mõtetest on sündinud ja kasvanud edukad ettevõtted ning kuidas juhtida oma ettevõtet nagu idufirmat - paindlikku ja kiirelt kohanevat ning suunda muutvalt.

Saates kõnelevad investor Ivo Remmelg, vräpikohviku Wrap´n´Roll asutaja Liisi Tarvo, Punch Drinks üks looja Kristjan-Walter Kask ja käsitöödžinni tootja Distilliriumi rajaja Rene Kõrve.

Saate pani kokku Rivo Sarapik.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordne saade on lindistatud 2020. aasta oktoobris Äripäeva info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aastakonverentsil. Kuuleme lähemalt Uptime’i juhti Eero Tohverit. Aastakonverentsil räägib Eero Tohver sellest, kuidas Uptime on kasvanud ja kuhu on välja jõudnud. Samuti annab ülevaate õppetundide kohta ning jagab mõtteid tuleviku osas. Konverentsi modereeris Hando Sinisalu.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

