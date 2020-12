Lätis algavad "vaiksed nädalad"

Foto: Erik Prozes

Läti valitsus avalikustas uue piirangud koroonaviirusega võitlemiseks, vahendab Läti ringhääling.

Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles, et praeguse olukorra tõsidust tuleb mõista. Ta lisas, et uued meetmed on mõeldud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, vähendades inimestevahelisi kontakte.