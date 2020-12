Musk: Tesla börsilt ära viimine on võimatu

Tesla asutaja Elon Musk. Foto: Hannibal Hanschke, TT NYHETSBYRÅN

Tesla looja Elon Musk kommenteeris ohkega, et Tesla börsilt ära viimine pole võimalik. Ehkki ta ise tahaks keskenduda rohkem innovatsioonile, nõuavad inseneritöö, disain ja ettevõtte juhtine enamuse tema ajast ja mõtetest ning piiravad seetõttu millegi enama tegemist.

Sel nädalal lisati Tesla aktsiad suurettevõtete indeksisse S&P 500. Selle aasta jooksul on ettevõtte aktsia hind kerkinud kaheksa korda. Muski enda varandus on kasvanud samuti jõudsalt. Bloombergi miljardäride indeksis on Musk 160 miljardi dollari suuruse varaga teisel kohal Amazoni rajaja Jeff Bezose järel.