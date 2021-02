Teenetemärgi kaela saav Urmas Purde: mulle see spordiala ja medal meeldivad

Pipedrive'i asutajad (vasakult) Timo Rein, Martin Henk, Ragnar Sass, Urmas Purde ja Martin Tajur (keskel) 2011. aastal ettevõtet alustades. Foto: Pipedrive'i erakogu

Ettevõtluse edendamise eest presidendilt kõrge tunnustuse saav Pipedrive'i asutaja Urmas Purde tõdes, et sellise uudise kuulmine teeb ta veidi sõnatuks ning tundeid on raske seletada.

Urmas Purde sõnul on ta nüüd samas olukorras nagu sportlased, kellelt küsitakse, kuidas sport kah meeldib. "Muud ei oska puusalt tulistades öeldagi, et mulle meeldib. See spordiala ja medal ka." Purde saab presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi.