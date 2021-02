Presidendi tunnustatud Synlabi juht Rainar Aamisepp: erameditsiini läks vaja

Synlabi juht Rainar Aamisepp ütles, et eelmine aasta oli läbimurdeline nii neile kui ka tervele erameditsiinile. Foto: Ilmar Saabas, Ekspress Meedia/Scanpix

Presidendilt teenetemärgi saava Synlabi juhi Rainar Aamisepa sõnul näitas koroona-aasta hästi, kuidas saab erasektor riigile appi tulla. Ka "rahuajal" võiks riik avatumalt erasektori poole vaadata.

"See on kindlasti väga innustav ja igatepidi meeldiv tunnustus," nentis Rainar Aamisepp, kelle juhitav erameditsiinikeskus Synlab võttis koroonakriisis koos teiste eraettevõtete ja riigihaiglatega enda peale koroonatestimise. Aamisepp nentis, et tegelikult on nad oma teenust pakkunud juba 25 aastat ja neid kasutab ka kaks kolmandikku Eesti perearstidest, aga eelmine aasta oli läbimurdeline.