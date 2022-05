Jaht Tallinna sadamates: käib sanktsioonide kontroll

Suurbritannia lipu all sõitev 20 meetrit pikk Grey Goose on loo ilmumise ajaks jõudnud Kakumäelt Peterburi. Foto: Andras Kralla

Arestimise hirmus on Venemaa rikkad liigutanud oma jahte ringi, et neist mitte ilma jääda. Eesti sadamad olid enne sõja reaalsuseks saamist endale just Vene kliente ligi meelitama asunud, nüüd tuleb nende tausta aga hoolega kontrollida ning neid eemale lükata.

Soomes keelati juba märtsikuus lahkuda riigist 21 jahil, et võimud saaksid kontrollida, ega nende omanikud ei ole Vene oligarhid. "Need ei ole paadid, mis saaksid olla tavalistel kodanikel," ütles Soome tolli juht Sami Rakshit Bloombergile. Rakshit ütles väljaandele, et nad ei eelda, et kõik alused läheksid just sanktsioonide alla, kuid nad peavad selle välja selgitama. Tema sõnul on raske tõlgendada, kas paadid on Venemaalt, kuna nad on registreeritud üle maailma. "Me ei saa öelda, kes lõplikult paati omab, Ametlikelt paberitelt ei saa tingimata lugeda inimeste nimesid."

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev