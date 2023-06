Putin tunnistas Venemaa nõrkusi sõjas

Venemaa president Vladimir Putin osales eile, 13. juunil Moskvas Kremlis kohtumisel kohaliku meediaga, kus tunnistas ka mõningaid Venemaa puudujääke sõjas. Foto: SPUTNIK

Vene Föderatsiooni juht Vladimir Putin tunnistas, et Ukrainas sõdivatel Vene vägedel puudub piisavalt kõrgetasemelisi relvi ja kaotatud on ka omajagu tanke.

Putin tunnistas telekohtumisel kohalike reporterite ja sõjablogijatega tootmise puudujääke. Ta ütles, et Venemaa kaotas pärast Ukraina rünnaku algust eelmisel nädalal 54 tanki – see on esimene kord, kui Kreml tunnistas sellises ulatuses kaotusi.