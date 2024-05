Raadiohommikus: kaks mastaapset äriprojekti ja värsked võlad

Maksuvõlgade värske ülevaate annab maksuameti tulude osakonna juhataja Liina Jõõts. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Esmaspäevases hommikuprogrammis paneme end nädalaks valmis, otsides majanduse käekäigu kohta vastust maksuvõlgadest. Külas on ettevõtjad, kes ehitavad on mastaapset äriprojekti ning personalijuht, kes teab, kuidas käib juhtimine Spotifys.

Maksuvõlgade värske ülevaate annab maksuameti tulude osakonna juhataja Liina Jõõts. Millistes valdkondades on näha probleemide kasvamist, kus on olukord läinud paremaks? Kas oleme põhjast välja tulemas või alles langeme?

Investeering 50 miljonit ja käibeprognoos üle 150 miljonit aastas, sihiks globaalne turg: reedel pealinnas veterinaarravimite tehase avanud PharmaParki juhatuse liige Veiko Saluste ja tegevjuht Marco Uuetalu on Äripäeva raadio hommikuprogrammis küsimustele vastamas.

Nädalavahetusel sai Paljassaare praegusele tööstusalale rajatav uus Hundipea linnaosa „rohelise nurgakivi“. Projekti järgmistest sammudest räägime asumi eestvedaja Markus Häälega.

Mida pean tegema, kui tahan juhtida nii, nagu juhib Spotify boss? Sellele küsimusele vastab kogenud personalijuht Ülle Pind, kes külastas eelmisel nädalal Rootsis mitme päeva jooksul nii Spotify kontorit kui ka mitmeid teisi sealseid ettevõtteid.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Laura Saks, kes annavad ülevaate, mida olulist on sel nädalal oodata.

Saatepäev jätkub kuue saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. Saade “Obskuurne majandus” tõmbab selleks hooajaks otsad kokku, et jälle taas sügisel naasta. Mis tõmbab asju kõige paremini otsi kokku? Eks ikka tõmblukk. Seekord kuuletegi saates, mida obskuurset toimub tõmblukkudega. Saatejuht on enam kui veendunud, et paljudel kuulajatel on parasjagu seljas riideese, mille lukul on kirjas “YKK”. Mis sellega on, kuulete saates “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. PRIA värske peadirektori Margus Noormaaga räägime saates põlljumajandusettevõtete toetustest, mille portfelli suurus on tänavu 1,6 miljardit eurot.

Lisaks uurime, milliseid muutusi organisatsioonis on läbi viidud ja mis veel ees ootab. Miks soovib PRIA lähitulevikus kontrollorganist nõustaja rolli liikuda ja kuidas vältida toetusrahade tagasimaksmist, saab lähemalt kuulata saatest. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Saates keskendume kaitsetööstusele. Kuumal toolil istub Milrem Roboticsi juht Kuldar Väärsi.

Väärsi käest küsime, kuidas värvatakse aastas sada uut töötajat, kui riigis valitseb inseneride puudus ja mõistagi peatume riigikaitsekulutustel ja sõjatööstusel laiemalt. Saadet juhib Polina Volkova.

12.00-13.00 “Digitark äri”. Saate fookuses on mobiiliäpid, nende ärivõimalused ja piirangud. Saatekülalised selgitavad, millised teemad peab ettevõtja enne läbi mõtlema, kui mobiiliäppi looma hakatakse. Juttu tuleb ka sellest, kuidas mobiiliäpp aitab ettevõttel äri kasvatada ja millal äpp mõistlik valik pole.

Mooncascade’i tegevjuht Romet Rahuoja ja XYB tehnoloogiajuht Jonas Kiiver räägivad veel sellest, milliseid olulisi vigu mobiiliäppide loomisel vältida. Võtame jutuks ka üliolulise teema nagu andmete turvalisus, millega mobiiliäpi omanik ja kasutaja peab kindlasti arvestama.

Saadet juhib Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht Mare Timian.

13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”. Swedbank avaldas maikuus järjekordse tööstusettevõtete uuringu tulemused, kus paistab silma, et ettevõtted tegelevad endiselt liiga vähe küberriskidega. Olulise uue riskina nähakse küll ka geopoliitikat, kuid suurimaks mureks, millele plaanitakse edaspidi enim tähelepanu pöörata, peetakse siiski tootele konkurentsivõimelise omahinna tagamist.

Saates anname põhjalikuma ülevaate uuringu tulemustest, ettevõtete plaanidest ja tööstussektori olukorrast. Tulemusi kommenteerib Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Muusik ja arengutreener Sandra Sillamaa õpetab, kuidas päevaga palju rohkem olulisi asju ära teha, olles samas märksa energilisem ja õnnelikum. Sillamaa räägib, et on oma elu tänaseks ümber korraldanud selliseks, et suudab kahe väikese lapse kõrvalt tegeleda edukalt tegeleda mitme tegevusalaga. Ta selgitab, et kõige võti on head harjumused – distsipliin, mille tulemusena paraneb tulemuslikkus. Hea rutiin tähendab, et aega jääb ka palju rohkem spontaansuseks.

Ettekane on salvestatud 2024. aasta Äripäeva kinnisvarakonverentsil.

