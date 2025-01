Jaak Roosaare ja Planet42 kohta kirjutatud artiklid teenisid Bonnieri preemia nominatsiooni

Äripäeva ajakirjanikest on selle teema kajastamise eest preemiale nomineeritud Janno Riispapp, Koit Brinkmann, Martin Johannes Teder, Pille Ivask ja Kristel Härma järgmiste artiklitega:

Eesti Ekspressi ajakirjanikest on sama teema kajastamise eest preemiale nomineeritud Piret Reiljan, Erik Moora ja Oliver Kund. Kõnealused artiklid on:

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler on Äripäeva raadios öelnud, et just meedia kajastus võimaldas neil esitada kuriteoteate Jaak Roosaare tegevuse kohta. Seejärel esitas politsei Roosaarele kriminaalkahtlustuse.