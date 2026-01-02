Elisa hakkab lõhutud kaablit parandama uuel nädalal

Riigiprokuratuur alustas 31. detsembri õhtul kriminaalmenetluse, et uurida kahe Eesti ja Soome vahelise sidekaabli kahjustusi. Koostöös Soome politseiga valmistutakse ühise rahvusvahelise uurimisrühma loomiseks ja keskkriminaalpolitsei uurijate Soome saatmiseks.
Soome võimud arestisid kolmapäeval Elisa meresidekaabli ankruga kahjustamises kahtlustatava kaubalaeva Fitburg. Neljapäeval teatas Soome kriminaalpolitsei, et kahtlustab kuriteos mitut laeva meeskonnaliiget.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.