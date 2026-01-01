Soomes vahistati kaks Elisa kaabli lõhkumises kahtlustatava laeva meeskonnaliiget
Soome võimud arestisid kolmapäeval Elisa meresidekaabli ankruga kahjustamises kahtlustatava kaubalaeva Fitburg. Neljapäeval teatas Soome kriminaalpolitsei, et kahtlustab kuriteos mitut laeva meeskonnaliiget.
Ettevõtted on harjunud küsima, milline auto valida, kui suur peaks olema sissemakse ja milliseks kujuneb kuumakse. Üha enam tasub aga enne neid küsimusi küsida midagi põhimõttelisemat: kas ettevõttel on üldse vaja autot omada?