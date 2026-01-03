Tsahkna: Madurol puudub legitiimsus Venezuela presidendina
Välisministeerium jälgib tähelepanelikult arenguid Venezuelas, sealhulgas seal viibivate Eesti kodanike julgeolekut ja turvalisust. Samas ei ole põhjust Venezuela presidendi Nicolás Maduro pärast pisaraid valada, teatas välisminister Margus Tsahkna.
USA presidendi Donald Trumpi sõnul viisid Ameerika Ühendriigid läbi sõjalise operatsiooni Venezuela vastu. President Nicolás Maduro ja tema abikaasa on kinni võetud ning riigist välja lennutatud, kirjutas Trump sotsiaalmeedias.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?