Telia koondab Soomes veel 90 ametikohta

Talupojatarkus ütleb, et tasuks ikka aru saada ettevõttest, kuhu sa investeerid, kelle aktsiaid ostad. Eriti hea, kui sa kombel või teisel ka ise kasutad vastava ettevõtte toodet/teenust. Mul kehtib see kindlasti näiteks Microsofti puhul, kes mu arvutisüsteemis laiutab ja vingelt igal aastal hinda tõstab.
Telekomifirma Telia on viinud lõpuni Põhjamaades ja Baltikumis suurkoondamise, mille tagajärjel kaotas töö 3000 inimest. Telia teatel läks kokkuhoid maksma 100 miljoni Rootsi krooni võrra vähem, kui nad eeldasid.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?