Tagasi 06.12.24, 15:04 Telia viis koondamised lõpuni, kadus 3000 töökohta Telekomifirma Telia on viinud lõpuni Põhjamaades ja Baltikumis suurkoondamise, mille tagajärjel kaotas töö 3000 inimest. Telia teatel läks kokkuhoid maksma 100 miljoni Rootsi krooni võrra vähem, kui nad eeldasid.

Foto: TT NEWS AGENCY/Scanpix

Septembris avaldas Telia tegevjuht Patrik Hofbauer kärpeplaani, mille järgi pidi kontsernist kolme kuuga kaduma 3000 töökohta. See plaan on suudetud ellu viia, kirjutas Rootsi majandusleht Dagens Industri. Eelmine reede oli see päev, kui paljud Telia inimesed lahkusid töölt nii, et uksekaarti ja tööarvutit enam endaga kaasa ei võtnud.