Liibanonis rünnakud jätkuvad, nafta kallines taas 100 dollari lähedale
Kuigi USA ja Iraan on sõlminud senises sõjas vaherahu, suurendab pingeid Iisrael jätkuvate rünnakutega Liibanoni vastu. Samal ajal on nafta taas kallinenud, tõustes taas 100 dollari lähedale barrelist.
USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva mõõduka langusega, tõmbudes tagasi USA ja Iraani vaherahust tingitud võimsast rallist. Praeguseks vaid ühe päeva kestnud relvarahu näib plaanitud läbirääkimiste eel üha hapram.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.