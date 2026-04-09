Wall Street taandus pärast relvarahu rikkumise teateid
USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva mõõduka langusega, tõmbudes tagasi USA ja Iraani vaherahust tingitud võimsast rallist. Praeguseks vaid ühe päeva kestnud relvarahu näib plaanitud läbirääkimiste eel üha hapram.
USA ja Iraani kaheks nädalaks sõlmitud vaherahu leevendas vähemalt ajutiselt investorite närvilisust ja tõi tagasi lootuse turgude taastumiseks. Seetõttu tasub juba praegu vaadata aktsiaid, mis võiksid riskijulguse taastudes turu tõusust enim võita.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.