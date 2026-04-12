Trump kuulutas Hormuzi väinas välja mereblokaadi

Nädalavahetusel tulemuseta lõppenud USA ja Iraani rahukõnelused mõjutavad uuel nädalal finantsturge. Analüütikute hinnangul edestavad paar sektorit turu keskmist tulemust ning tõenäoliselt nafta kallineb.
Ameerika Ühendriikide asepresident J. D. Vance ütles pühapäeval, et tema läbirääkimiste meeskond lahkub Pakistanis toimunud rahukõnelustelt, kuna ei jõudnud pärast 21 tundi kestnud kõnelusi kokkuleppeni.
Tartu vanalinnas tegutsev hotell Soho on läbinud põhjaliku uuenduskuuri, millega astuti samm kõrgemasse kvaliteedi- ja hinnaklassi. Ketihotellidega konkureerides panustab Soho personaalsele teenindusele, paindlikkusele ja nutikale hinnastamisele.