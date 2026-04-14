Lääne-Virumaa ettevõtjate ümarlaud tutvus Kundas Estonian Celliga

Loome Eesti Rahvustehisaru, avalik-õigusliku virtuaalnõuniku, andes tema kätte värskeimad riigi andmeallikad, kirjutab kirjutab MTÜ Kodanikupalga Ümarlaud Eestis juhatuse liige Jaanus Nurmoja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Haavapuitmassi tootev Estonian Cell lõpetas 2024. aasta 8,8 miljoni euro suuruse kahjumiga. Kuigi see tulemus on parem kui tunamullune 22,9 miljoni eurone kahjum, jätkab ettevõte tugeva surve all tegutsemist, viidates peamise probleemina volatiilsele energiaturule ja puudulikule riiklikule tööstuspoliitikale.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?