Jaanus Nurmoja: paneme tehisaru avalik-õiguslikus kehas ühiskonda teenima
Loome Eesti Rahvustehisaru, avalik-õigusliku virtuaalnõuniku, andes tema kätte värskeimad riigi andmeallikad, kirjutab kirjutab MTÜ Kodanikupalga Ümarlaud Eestis juhatuse liige Jaanus Nurmoja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Eesti riigi juhtimismudel on endiselt vertikaalne, kuigi tänapäeva probleemid on horisontaalsed. Sellisest nihkest tekkinud ülekoormust aitaks lahendada sektoriteülese info liikumisega tegelev agentuur, kirjutab Kelly-Claudia Kimmer arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.