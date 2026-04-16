Raadiohommikus: palgad jäävad kinniseks

Juunis jõustuma pidanud palgadirektiiv võidakse pausile panna. Teemat avab hommikus majandusminister Erkki Keldo.
Foto: Andras Kralla
Nendel teemadel räägivad turvafirma Forus Security juht Kaimar Karuauk, Eesti.ai nõukoja liige ja Ericsson Eesti juht Sirli Männiksaar, majandusminister Erkki Keldo ning Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.
Hommikuprogrammi teevad Ellen Jõgi ja Martin Teder.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
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10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade”.
Rand & Tuulbergi partnerlussuhete ja müügijuht Kristjan Mardna räägib saates ehitussektori kitsaskohtadest: miks raisatakse hangetes tööaega ja raha, kuidas hoida projekte ajakavas ning eelarves ja miks sünnib parem lõpptulemus siis, kui ehitaja kaasatakse mängu juba projekteerimise alguses.
Juttu tuleb ka riskijuhtimisest, tellija tüüpvigadest ja sellest, millist praktilist väärtust annab kliendile tugev ehituspartner. Saadet juhib Lauri Toomsalu.
11.00 –12.00 “Äripäev eetris”.
Orban kaput, Mölder puutumatu, Murakas põhjas ja palgadirektiiv laualt maas. Suurte paukude ja pretsedentide nädalat kommenteerivad Äripäeva ajakirjanikud Indrek Lepik, Kristel Härma ja Hebo Rahman-Eccles.
13.00 – 14.00 “Läbilöök”.
Ajakirjanik Madis Jürgen ristis Kristjan Pordi mõni aeg tagasi spordimaailma üheks kõvemaks Kristjaniks. Sel on loogiline põhjus – ta on avalikkusele kehalise aktiivsuse ja tervisekäitumise kohta palju ja arusaadavalt selgitanud. Ta kirjutab palju ka tehisintellektist ja salvestab järjepidevalt tehnoloogiakommentaare.
Saates võtame ette tema elu märgilisemad hetked, räägime, kuidas kunagine Andrus Veerpalu dopinguskandaal tal jätkuvalt varjuna kannul käib ja miks võiks inimesed rohkem ideedega mängida, kuid vähem tühjalt tõmmelda. Saadet juhib Mai Kroonmäe.
Saates räägime kolesteroolist ja ateroskleroosist. Oleme külas Tartu Ülikooli kliinikumi kardioloogil Piret Asseril, kes selgitab, kuidas kõrge kolesterool kahjustab veresooni ning millised on selle haiguse tõsisemad tagajärjed. Juttu tuleb ennetusest ja ravivõimalustest. Saatejuht on Violetta Riidas.
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