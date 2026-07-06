Iirimaal mõisteti lätlasi ekspluateerinud inimesed aastateks vangi

Kaks ja pool aastat tagasi algatas prokuratuur Äripäevas avaldatud info peale kriminaalmenetluse OÜ Krausberg Eesti tegevuse uurimiseks inimkaubanduse sätete alusel ning praeguseks on tuvastatud kuus kannatanut.
Rõivaid ja ka muud kraami müüvad odavportaalid Shein ja Temu on muutnud meie arusaamist kiirmoest ning kunagi varem halvas valguses paistnud Zara ja H&M on muutunud selle kõige taustal mõistlikumaks valikuks.
Aprilli lõpus pidas Eesti keskkriminaalpolitsei koostöös Soome ametivõimudega kinni kaheksa inimest, keda kahtlustatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises, Soome keskkriminaalpolitsei teatel on kahtlustatavad värvanud kümneid töötajaid enda asutatud ettevõtete kaudu ja saatnud neid ehitustöödele Soome.
Tartu vanalinnas tegutsev hotell Soho on läbinud põhjaliku uuenduskuuri, millega astuti samm kõrgemasse kvaliteedi- ja hinnaklassi. Ketihotellidega konkureerides panustab Soho personaalsele teenindusele, paindlikkusele ja nutikale hinnastamisele.