"See on tänapäevane orjapidamine." Moeäri julmast varjupoolest ja prügikatastroofist Rõivaid ja ka muud kraami müüvad odavportaalid Shein ja Temu on muutnud meie arusaamist kiirmoest ning kunagi varem halvas valguses paistnud Zara ja H&M on muutunud selle kõige taustal mõistlikumaks valikuks.

Disainer Reet Aus on jätkusuutliku moe eestkõneleja.

Foto: Liis Treimann

See on aga suur probleem, sest inimesed ostavad ja viskavad ära üha enam rõivaid, mis laiutavad kõrbetes suurtes kuhilates ning millega ei osata ka aastal 2025 suurt midagi pihta hakata.

Saates “Globaalne pilk” räägime seekord maailma ühest suuremast reostajast ehk moetööstusest. Vaatame selle telgitagustesse: kuidas on hüperkiirmoebrändid Shein ja Temu teinud hirmkiiret võidukäiku ning missugune on nende ärimudel. Kuidas erineb see tavalisest kiirmoest? Või kas erinebki?

Missugustes töötingimustes töötavad vabrikutöölised ning kas kuuldused orja- ja lapstööjõust on liialdus? Kes peaks selle kõige eest vastutama? Kui tervislikud on need riided, mida me jube odava hinna eest ostame? Neile ja mitmele teisele küsimusele kuuled vastuseid saatest.

Lisaks annab saatekülaline, disainer ja Eesti Kunstiakadeemia vanemteadur Reet Aus lihtsaid soovitusi, kuidas valida endale välja korralik paar teksasid, ning kummutab müüdi, kuidas üks ja sama tehas teeb ühe ja sama kvaliteediga rõivaid nii kiirmoebrändidele kui ka kallimatele kaubamärkidele.

Arutleme, kuidas peaks lähenema väga tõsisele moeprügi teemale, kusjuures Reet Ausi meelest on võti hoopis mujal, kui seni arvatud.

Saadet juhib Pille Ivask.