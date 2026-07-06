“Pole enam mõtet sellega tegeleda”: Eesti tööturult hakkavad ukrainlased otsa saama, asendust napib

Eestis tööd otsivaid ukrainlasi jääb kuust kuusse vähemaks. Renditööjõufirmad otsivad asendust Moldovast, Usbekistanist ja Kesk-Aasiast, kuid neile saab lube üha kallimalt ja aeglasemalt.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: