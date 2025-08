“Paberil nägi kõik välja puhas, kuigi see polnud nii.” Eesti ärimeeste tööjõufirma jätab maha probleemide rivi

Probleemid palkadega, valesti vormistatud lepingud, ebarahuldavad töötingimused, töötajate üleviimine ühest ettevõttest teise ja skeem, kus inimesed töötasid Leedus, aga olid registreeritud Poolas – selline on vaade seestpoolt Staffrenti ärile ja ettevõttega seotud inimestele.

Äripäeva venekeelne sõsarleht Delovõje Vedomosti avastas mitmest riigist kümmekond tööjõurendifirma Staffrentiga seotud ettevõtet, kes olid koostööga äärmiselt rahulolematud. Leedus on Eesti omanikega Staffrent UABd karistatud ebaseadusliku tööle rakendamise eest.

Ärimehed ise väidavad, et nende juurest on läbi käinud nii palju töötajaid, et üksikjuhtumid ei tähenda midagi.

Staffrent OÜ asutati 2017. aastal ja on sellest ajast alates „aidanud ettevõtetel edukalt kvalifitseeritud töötajaid värvata“, nagu on kirjas asutati 2017. aastal ja on sellest ajast alates „aidanud ettevõtetel edukalt kvalifitseeritud töötajaid värvata“, nagu on kirjas ettevõtte veebilehel . Samuti öeldakse seal, et ettevõte pakub personalivalikuteenuseid Eestis, Lätis, Leedus, Saksamaal ja Hollandis.

Pikka aega kuulus ettevõte kahasse Anton Kazminile ja Aleksandr Paškevitšile, kuid hiljuti omanik vahetus: nüüd kuulub see 80% ulatuses Danila Epishevile. Ülejäänud 20% kuulub Brilliant Fund Investmentile, mille omanikud on needsamad Kazmin ja Paškevitš ning Svetlana Artemjeva (igaühe osa on 33,3%).

Staffrent OÜ käive on üle 1,5 miljoni euro, ettevõte on jätkuvalt kasumlik. Sellised edusammud pole jäänud märkamata – ettevõte arvati Äripäeva värbamisagentuuride TOPi aastatel 2019, 2020 ja 2021 ning 2024. aastal jõudis see gaselli TOPi.