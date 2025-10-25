Tööandjad võtavad värbamisel appi tehisintellekti. Sellega võidakse rikkuda seadust

Probleemid palkadega, valesti vormistatud lepingud, ebarahuldavad töötingimused, töötajate üleviimine ühest ettevõttest teise ja skeem, kus inimesed töötasid Leedus, aga olid registreeritud Poolas – selline on vaade seestpoolt Staffrenti ärile ja ettevõttega seotud inimestele.
Üheksa ettevõtet maksis kokku 638 töötajale eelmisel aastal keskmiselt rohkem, kui oli ministri palk, üks ettevõte maksis kümnele töötajale isegi enam, kui sai president, näitab parimate palgamaksjate edetabel.
Päikeseenergia tootmise hoogsa lisandumise tulemusena on energiaturul tekkinud olukord, kus päikesepaisteliste ilmadega langevad elektrihinnad sageli nullilähedaseks või lausa negatiivseks. Seetõttu on viimastel aastatel päikeseparkide investeeringute tasuvus oluliselt vähenenud. See valmistab enim probleeme päikeseparkidele, mille kõrval puudub tarbimine või salvestuslahendus.