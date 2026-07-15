Coop väljus Grossiga lahingust võitjana, kuid kaubandussõda maapiirkondades käib edasi

Järva vald müüb avalikul enampakkumisel hoonestusõigusi kaupluste rajamiseks maapiirkonda. Aravetel seljatas Coop Grossi, Koerus on lahing veel ees.
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artiklit lugedes teada:
- miks pidas Oleg Gross Aravete enampakkumise hinda ebamõistlikult kõrgeks ning kas ta loobub sellest hoolimata oma poeplaanist;
- kuidas põhjendab Tiiu Lunts vajadust vana Aravete Coopi asemele uus kauplus ehitada ja millal võiks uus Konsum valmida;