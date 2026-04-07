Rohtla Prisma ostust: ööpäevaringsete poodide saatus jääb lahtiseks
Prisma ööpäevaringsete kaupluste tulevik jääb pärast Coopi ülevõtmist lahtiseks, kuna lõplikud otsused lahtiolekuaegade kohta teeb iga kohalik ühistu ise, ütles Coop Eesti Keskühistu juht Rainer Rohtla Äripäevale.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.