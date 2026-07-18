Imeakut lubanud Soome ettevõte sai Eestilt miljonitoetuse droonide arendamiseks

Revolutsioonilist tahkisakut lubanud Donut Lab hakkab Eestis arendama kaitsetööstusele ja tsiviilkasutuseks droone ning sai selle jaoks EIS-st (ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus) pea 1,3 miljonit eurot toetust.

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artiklit lugedes teada: miks pidas Eesti riik Donut Labi drooniprojekti ligi 1,5 miljoni euroga toetamise vääriliseks;

kuidas kommenteeris Marko Lehtimäki toetusi ja mida lubavad järgmise põlvkonna donut-mootorid;