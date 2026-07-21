Luminor läks kaubaks soovitust madalama hinnaga. “Võidavad Eesti laenuvõtjad”

Luminori müük kohalikke pankureid ei üllatanud, kuid kohaliku laenuvõtja jaoks peaks elu muutuma ilusamaks. “Äkki teeb see meid kõiki natukene paremaks ja sellest võidavad päeva lõpuks Eesti laenuvõtjad,” ütles Coop Panga juht Arko Kurtmann.

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artiklit lugedes teada: miks peavad Eesti pankurid Luminori müüki oodatust madalama hinnaga siiski positiivseks arenguks;

kuidas kommenteerisid tehingut Erkki Raasuke, Mihkel Torim ja Arko Kurtmann ning mida see nende hinnangul turule tähendab;