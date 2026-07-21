Luminori ostnud Ungari panga aktsia avanes täna tõusuga

Viimasel kümnendil räägitakse üha enam sellest, kuidas kinnisvara hind noortel eest jookseb ja esimese kodu ost lükkub aina kaugemale või jääbki pelgalt unistuseks. Minu kogemus näitab aga, et sihikindla tegutsemisega on võimalik unistuste kodu sissemaks kokku koguda aastaga.
Viimase üheksa aasta pensionifondide tootlused näitavad, et aktiivselt juhitud kõrge riskiga fondid on passiivseid indeksifonde ületanud peamiselt aastatel, kui turud kukkusid. Pikas võrdluses ei suutnud ükski pikema ajalooga agressiivne aktiivne fond aktsiaindeksite keskmisele tootlusele järele jõuda.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.