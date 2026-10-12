Energiamüüja sai turuhinnaga manipuleerimise eest trahvi

Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.
Kui põhivõrguettevõte Elering kuulutab aasta lõpus välja hanke kuni 900 megavati ulatuses taaskäivitusvõimekusega elektritootmise rajamiseks, jääb sellest kõrvale üks Eesti kõige kaugemale jõudnud gaasielektrijaama projekt.
Tartu vanalinnas tegutsev hotell Soho on läbinud põhjaliku uuenduskuuri, millega astuti samm kõrgemasse kvaliteedi- ja hinnaklassi. Ketihotellidega konkureerides panustab Soho personaalsele teenindusele, paindlikkusele ja nutikale hinnastamisele.