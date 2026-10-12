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Energiamüüja sai turuhinnaga manipuleerimise eest trahvi

Konkurentsiamet määras ettevõttele Futugrid Technologies 16 000 euro suuruse rahatrahvi energia hulgimüügituruga manipuleerimise eest.
Energiamüüja sai turuhinnaga manipuleerimise eest trahvi
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02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
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