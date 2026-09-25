Eesti tellib energiaportfelli hindamiseks uuringu ja saab veel teisegi

Tuul ja gaas, päike ja akud, tuumaenergia ja gaas – milline kombinatsioon energiaallikatest oleks tegelikult odavaim välja arendada, on nüüd arvutamisel kahes eksemplaris.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid energiaallikate kombinatsioone hakatakse kahes eri uuringus võrdlema ja mis võib neist kujuneda Eesti jaoks odavaimaks lahenduseks;
- kuidas kommenteerib Eleringi juht Erkki Sapp nende analüüsi rolli tarbijahinna, energiajulgeoleku ja tulevaste poliitiliste otsuste kujundamisel.