Kahjumis poroloonitöötleja kaalus ettevõtte müüki, kuid asus hoopis ise konkurenti ostma

Poroloonitöötleja Alpek plaanib osta rahvusvahelise Carpenteri kontserni Eesti ettevõtte ning tuua kahe üksuse tegevuse ühe katuse alla. Läbirääkimistel kaaluti ka vastupidist lahendust: Alpeki tootmisüksuse müüki.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks jõuti läbirääkimistel Alpeki tootmisüksuse müügi kaalumisest selleni, et ostjaks sai hoopis Eesti ettevõte ning kuidas Veiko Peldes seda pööret põhjendas;
- mille arvelt loodab Alpek kahe kahjumis üksuse ühendamisel kasumlikkust parandada ja mida jäi ettevõtte juht investeeringute, töötajate ning hindade kohta veel avaldamata.