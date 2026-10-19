Euroopa telekomihiiud valmistavad ette vastulööki Starlinkile

Euroopal ei ole lähiaastatel Starlinkile head alternatiivi, kuid kriitilise side puhul tuleb sõltuvust ühest teenusepakkujast vältida, ütles riigikogu liige Mario Kadastik Ukrainas andmeside piiramisega seoses.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.