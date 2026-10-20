Revoluti teenused tõrguvad

Revoluti tõrkumine on seotud Google Cloudi teenuste häiretega, kirjutas Reuters.
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Revoluti andmetel ei olnud enamik ettevõtte teenuseid kättesaadavad või olid vaid osaliselt kättesaadavad. Häired algasid täna hommikul ja puudutavad muu hulgas kaardimakseid, ülekandeid, klienditoe teenuseid ja sularaha väljavõtmist automaatidest.
“Praegu kogeme häiret, mis mõjutab mitut teenust,” teatas Revolut sotsiaalmeedias. “Kinnitame, et kõigi meie klientide raha ja andmed on kaitstud.”
“Oleme probleemi lahendamise kallal töötanud alates selle tänahommikusest avastamisest saati ja vabandame kõigi ees, keda see mõjutab,” ütles Revoluti pressiesindaja BBC-le. Revolutil on enda andmeil üle maailma ligi 80 miljonit klienti ning järgmisel aastal loodetakse jõuda 100 miljoni kliendini.
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Revoluti tõrkumine on seotud Google Cloudi teenuste häiretega, mis on omakorda seotud Londonis asuva andmekeskusega Europe-West2, kirjutas Reuters. BBC teatel oli Ühendkuningriigi pilvekeskuses Europe-West2 täna veateateid ja võrgurikkeid. Google’i inseneride meeskond tegeleb probleemiga ja uurib, mis nende andmekeskust mõjutas.
Euroopa regulaatorid on viimastel aastatel üha enam mures finantssektori sõltuvuse pärast välistest tehnoloogiapakkujatest, sealhulgas kriitilisi pangandustoiminguid toetavatest pilvandmetöötlusteenustest.