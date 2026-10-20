Tagasi Revoluti teenused tõrguvad Google Cloudi mitmed teenused on täna olnud häiritud, katkestusest teatas ka Briti digipank Revolut.

Revoluti andmetel ei olnud enamik ettevõtte teenuseid kättesaadavad või olid vaid osaliselt kättesaadavad. Häired algasid täna hommikul ja puudutavad muu hulgas kaardimakseid, ülekandeid, klienditoe teenuseid ja sularaha väljavõtmist automaatidest.

“Praegu kogeme häiret, mis mõjutab mitut teenust,” teatas Revolut sotsiaalmeedias. “Kinnitame, et kõigi meie klientide raha ja andmed on kaitstud.”

“Oleme probleemi lahendamise kallal töötanud alates selle tänahommikusest avastamisest saati ja vabandame kõigi ees, keda see mõjutab,” ütles Revoluti pressiesindaja BBC-le. Revolutil on enda andmeil üle maailma ligi 80 miljonit klienti ning järgmisel aastal loodetakse jõuda 100 miljoni kliendini.