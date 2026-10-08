Leedu Revolut tõuseb esile Rootsi raportis Venemaa rahapesu kohta

Venemaa organiseeritud kuritegevus peseb Rootsis raha tööstuslikus mahus, märgib värskes raportis Rootsi finantspolitsei. Kahtlaste rahavoogude kaardistuses kerkib korduvalt esile Leedu panganduse uustulnuk Revolut.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks kerkib Revoluti nimi Rootsi finantspolitsei raportis korduvalt esile ja millist rolli nähakse Leedul kahtlaste rahavoogude sihtriigina;
- kuidas vastas kriitikale Revoluti juhtkond Nikolay Storonsky ettevõttes ning milliseid puudusi heidab raport ette nii neopankadele kui ka Rootsi pankade kontrollidele.