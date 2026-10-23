Omavalitsusjuhid sõitsid Islandile õppereisile

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) eestvedamisel on rahastuse saanud projekt “Lääne-Virumaa ettevõtlikkuse ja tööstusalade arendamine”, mille eesmärk on tugevdada maakonna ettevõtluskeskkonda, arendada tööstusalasid, toetada noorte ettevõtlikkust ja edendada kestlikku arengut.
2025 esimene poolaasta oli Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) ettevõtlusvaldkonnas täis sisulist tööd – toetati kohalikke ettevõtjaid, edendati teadmussiiret ning tugevdati omavalitsuste ja ettevõtjate koostööd.
2. aprillil toimus Tapal seminar "Ettevõtlus ja kaitsevaldkond: võimalused piirkondlikuks koostööks", mis tõi kokku piirkonna ettevõtjad, riigikaitse esindajad ja koostööpartnerid. Seminar algas Palmses ning jätkus Tapa Kultuurikojas avaliku võrgustusüritusena.
Tehisintellekt suudab juba praegu täita paljusid alustavate IT-spetsialistide tööülesandeid, aidates ettevõtetel kulusid kokku hoida ja tööd tõhusamalt korraldada. Ent lühiajalise kokkuhoiu kõrval tuleb mõelda ka tulevikule: kui ettevõtted loobuvad noorte arendajate palkamisest, võib mõne aasta pärast tekkida puudus kogenud spetsialistidest. Kuidas kasutada tehisintellekti võimalusi nii, et tänased otsused ei kahjustaks ettevõtte pikaajalist konkurentsivõimet?