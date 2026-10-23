Prokuratuur lõpetas vastu Auvere korstent lennanud drooni juhtumi uurimise
Drooni päritolu ega juhtunu täpsemaid asjaolusid ei olnud võimalik välja selgitada, uurimisega kogutud info ei anna alust arvata, et tegemist oli Eesti vastu suunatud rünnakuga või et drooni eesmärk oli kahjustada Auvere elektrijaama.
Küberrünnakutest, andmeleketest ja uutest turvanõuetest räägitakse hommikust õhtuni. Ometi näitavad nii värsked intsidendid kui ka statistika, et ettevõtete tegelik kaitstus ei ole jutule järele jõudnud. Prominioni infoturbeekspert Ekke Einberg kirjutab, et probleem pole enam selles, nagu ettevõtted poleks ohtudest kuulnud. Pigem on sellest tüdimus ning arvatakse, et infoturvalisusega on juba tegeletud, sest vajalik dokument on olemas või mõni nõue täidetud.