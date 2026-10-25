Lääs alahindas Venemaa kõige ohtlikumat liikumapanevat jõudu

Ukraina sõda ei ole üksnes Vladimir Putini sõda. See on seotud ka Venemaa ühiskonna sügavalt juurdunud sooviga, et Venemaad austataks suurvõimuna, arvab Venemaal sündinud ja üles kasvanud ajaloolane Sergey Radchenko, kes näeb sõjal kolme võimalikku lõppu.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: milliseid kolme võimalikku lõppvaadet näeb Sergey Radchenko Ukraina sõjale ja miks peab ta neist kõige tõenäolisemaks pikka kurnavat vastasseisu;

kuidas selgitab Radchenko Angela Merkeli aegseid otsuseid, Saksamaa Vene-energiast sõltuvust ja Lääne eksiarvamust Venemaa suurvõimuiha kohta.