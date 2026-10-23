Isegi Trumpi suurimad fännid ei saa aru, miks ta Putinit armastab

“Sa oled madala IQga inimene, sa oled jobu,” lajatas Donald Trump CNNi ajakirjanikule. “Sa oled loll, su kanal on kõige hullem üldse,” käratas ta ABC reporterile. Kummagi naise patt oli presidendilt küsida, mida USA Venemaale selle eest andis, et Trump Kongressi kehtestatud kütusesanktsioonid edasi lükkas.
Trump ise väidab, et sanktsioone ei kehtestata riikidele, kellega ollakse diilile väga lähedal. Ainus, mida aga USA on viimasel nädalal Venemaalt saanud, on ühe seal vangistuses olnud 74aastase õpetaja vabastamine.
NB! Järgmisel nädalal briifing puhkab ja naaseb USA vahevalimisteks
Trump paistab uskuvat, et diislidiil, mis toob maailmaturule USA mõne päeva tarbimise jagu kütust, avaldab kodumajanduses sellist mõju, et peagi toimuvatele vahevalimistele läheb rahvas kindlustundega, et hinnad hakkavadki langema. Mitte üht andmepunkti selleks prognoosiks aga pole ja üha tõenäolisemalt ootab vabariiklasi ees krahh.
Viimase 7 päeva olulisimad uudised
Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtus teisipäeval USA läbirääkijatega, misjärel kinnitasid ameeriklased, et kõnelused olid konstruktiivsed ja edenevad. Päev hiljem oli Donald Trumpi ihunõunik Steve Witkoff Moskvas ja vestles Vladimir Putiniga, nimetades režiimijuhti isegi vabariiklasi šokeerides humanitaarlaseks. Trumpi sõnul on diil sõja lõpetamiseks lähemal kui kunagi varem, ent Kremli avalikes seisukohtades pole näha muutusi. Venemaa on jätkanud tsiviilohvritega õhulööke, ukrainlased vastasid nädalavahetusel ulatusliku rünnakuga Peterburis asuva rafineerimistaristu pihta.
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