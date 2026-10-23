Tagasi PRO Isegi Trumpi suurimad fännid ei saa aru, miks ta Putinit armastab USAs toimuvad vahevalimised prognoosivad üha selgemalt vabariiklaste kaotust ja diil Venemaaga paistab seda väljavaadet üksnes süvendavat. Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks ei mõista isegi paljud Trumpi toetajad tema leebust Putini suhtes ning kuidas see võib mõjutada vabariiklaste saatust USA vahevalimistel;

kuidas kommenteerisid Mike Johnson ja teised vabariiklased Trumpi Venemaa-poliitikat ning mida võib Kongressi uus jõuvahekord presidendile tähendada.

“Sa oled madala IQga inimene, sa oled jobu,” lajatas Donald Trump CNNi ajakirjanikule. “Sa oled loll, su kanal on kõige hullem üldse,” käratas ta ABC reporterile. Kummagi naise patt oli presidendilt küsida, mida USA Venemaale selle eest andis, et Trump Kongressi kehtestatud kütusesanktsioonid edasi lükkas.

Trump ise väidab, et sanktsioone ei kehtestata riikidele, kellega ollakse diilile väga lähedal. Ainus, mida aga USA on viimasel nädalal Venemaalt saanud, on ühe seal vangistuses olnud 74aastase õpetaja vabastamine.

“Globaalne briifing” on Indrek Lepiku reedeti ilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt on Indrek Lepikuilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt kampaania.aripaev.ee/globaalne-briifing NB! Järgmisel nädalal briifing puhkab ja naaseb USA vahevalimisteks

Trump paistab uskuvat, et diislidiil, mis toob maailmaturule USA mõne päeva tarbimise jagu kütust, avaldab kodumajanduses sellist mõju, et peagi toimuvatele vahevalimistele läheb rahvas kindlustundega, et hinnad hakkavadki langema. Mitte üht andmepunkti selleks prognoosiks aga pole ja üha tõenäolisemalt ootab vabariiklasi ees krahh.

Viimase 7 päeva olulisimad uudised

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtus teisipäeval USA läbirääkijatega, misjärel kinnitasid ameeriklased, et kõnelused olid konstruktiivsed ja edenevad. Päev hiljem oli Donald Trumpi ihunõunik Steve Witkoff Moskvas ja vestles Vladimir Putiniga, nimetades režiimijuhti isegi vabariiklasi šokeerides humanitaarlaseks. Trumpi sõnul on diil sõja lõpetamiseks lähemal kui kunagi varem, ent Kremli avalikes seisukohtades pole näha muutusi. Venemaa on jätkanud tsiviilohvritega õhulööke, ukrainlased vastasid nädalavahetusel ulatusliku rünnakuga Peterburis asuva rafineerimistaristu pihta.