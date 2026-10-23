Lähis-Ida ekspert näeb USA-Iraani sõjategevuse naasmist Lähis-Idas

Maailma juhtivate naftafirmade tegevjuhid otsustasid jätta minemata Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis toimuvale energiasektori suursündmusele pärast seda, kui huuthid ründasid pealinnas asuvat rahvusvahelist lennujaama.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.