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Lähis-Ida ekspert näeb USA-Iraani sõjategevuse naasmist Lähis-Idas

USA ja Iraani vahelise usalduse puudumine suurendab ohtu, et sõjategevus Lähis-Idas laieneb või taastub uuel kujul, ütles Lähis-Ida ekspert Peeter Raudsik.
Saudi Araabiast on hakanud inimesed turvakaalutlustel aina rohkem lahkuma, sest huuthi mässuliste rünnakud on sagenenud.
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