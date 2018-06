Vabandan kõigi ees, kes end halvasti tundsid

Kui miljarditehase üks rajajaid Margus Kohava ütles, et nad pole kunagi soovinud tselluloositehast Vorbusele rajada, tuli mulle meelde Taavi Rõivase ahistamisskandaal, kirjutab ajakirjanik Vilja Kiisler.

Tol mälestusväärsel korral, kui endist peaministrit, tollast riigikogu asespiikrit Taavi Rõivast süüdistati ebaväärikas käitumises visiidil Singapuri ja Malaisiasse – see on ikka seesama külmkappide vahel aset leidnud käperdamisjuhtum – ja Rõivas avalikult vabandust palus, ütles ta järgmist: „Vabandan veel kord nii isiklikult kui kogu delegatsiooni nimel kõigi ees, kes end peol toimunu pärast halvasti tundsid.“ Nii need sõnad kui ka kogu Rõivase käitumine viitasid sellele, justkui oleks end ahistatuna tundnud naine vähemasti osaliselt selles süüdi, kuidas ta end tundis. Tema oli see, kes tundis – ja sellest eelistas Rõivas rääkida. Mitte sellest, mida tema tegi.

Kui nüüd Margus Kohava teatas, et tehast pole kunagi Vorbuse kanti plaanis rajada olnudki, siis sattusid sarnasesse end halvasti tundjate olukorda Tartu külje all elavad inimesed, keda Kohava laskis paista rumalana – imelikult tunnete ennast, me pole ju öelnudki, et sinna saagu tehas. Kust te seda võtsite, mh? Vabandust Kohava nende inimeste käest, kes ennast pikalt nii halvasti olid tundnud, ei palunud. Ta rääkis hoopis oma unistusest – rajada tehas Tabiverre. Et Tabivere inimesed selle jutu peale ära ehmatasid ja ennast halvasti tundma hakkasid, on sellise loogika kohaselt muidugi nende endi asi ja vastutus, kui mitte lausa süü.