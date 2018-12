Spikker riigikogule: mida teha teise sambaga?

Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk pakub riigikogulastele välja spikri küsimustega, mida tuleks esitada täna kolmandal lugemisel oleva investeerimisfondide seaduse muutmise eelnõu kohta.

Tõnu Pekk. Foto: Andres Haabu

Meie pensionifondid on kasumlik äri pankadele, aga erakordselt kehva tootlusega raha omanikele – inimestele. Rahandusministeeriumis ette valmistatud eelnõu toob mõned väga arglikud sammud, et asja väheke parandada. Ometi on muudatuste paketist puudu lahendused tähtsatele probleemidele.