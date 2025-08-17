Raadiohommikus: Alaska kohtumise järelmid ja katkulaine

Nädala esimeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis võtame kokku Alaska kohtumise tulemused nii investori vaates kui ka poliitiliselt ja julgeoleku mõttes.
- Esmaspäeva hommikul kella 8.30 ajal on Äripäeva hommikuprogrammi telefoniliinil Peeter Koppel, kellelt uurime, kuidas on turud reageerinud Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumisele ning mida see kõik võiks tähendada investorile.
- Foto: Andras Kralla
Lisaks Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumisele on Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis vaatluse all riigiettevõtte AS Vireen tegevus katku nakatunud sigade hävitamisega seoses. Kella 7.30 ajal on telefoniintervjuus lubanud selle kohta infot anda ettevõtte juhataja Tarmo Terav
.
Pärast kella kaheksat on stuudios Omniva värske juht Martti Kuldma
, kes valgustab Eesti Posti tegemisi nii rahvatarnete, riikliku erikontrolli kui ka üldise kommunikatsiooni võtmes.
Edasi jätkame intervjuudes aga Eesti aja järgi laupäeva varahommikul lõppenud Alaska kohtumisega.
Kella 8.30 ajal on telefonil Redgate Wealthi investeerimise valdkonnajuht Peeter Koppel
, kellelt uurime, kuidas on turud Trumpi ja Putini kohtumisele reageerinud ning mida see kõik võiks tähendada investorile.
Pärast kella üheksat on stuudios ajaloolane ja analüütik Andrei Hvostov
, kellega arutleme Alaska kohtumise poliitiliste tulemuste üle.
Hommikuprogrammi juhivad Ireene Kilusk ja Lauri Leet.
Saatepäev jätkub nelja saatega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”. Saates arutame logistikavaldkonna uuenduste ja e-kaubanduse võimaluste üle välismaal.
Stuudios on Tempoposti asutajad Carl-Robert Reidolf
ja Ron Donald
, kes jagavad oma teekonda ettevõtte loomisest ning selgitavad, kuidas nende lahendused aitavad e-poodidel kiirelt ja soodsalt laieneda uutele turgudele. Juttu tuleb tarnekulude vähendamisest, pakkide jälgitavusest, rahvusvahelisest müügist ja Eesti e-kaubanduse arenguperspektiividest.
Saatejuht on Lauri Toomsalu.
11.00‒12.00 “Kuum tool”.
Külla tuleb LHV Panga juht Kadri Kiisel
. Vaatame otsa laenuturule: kui tuliselt võitlevad pangad praegu kodulaenude, aga ka ärilaenude nimel? Jutuks tuleb veel nii mõnigi teine päevakajaline teema, millele küsime pangajuhi vaadet.
Saadet juhib Ken Rohelaan.
13.00‒14.00 “Tööstusuudised eetris”.
Külas on toiduliidu juhataja Sirje Potisepp
, kes annab värske ülevaate toidutööstuse hetkeolukorrast ja väljakutsetest.
Olukorras, kus tarbimine väheneb ja hinnatõusud on kiired, peavad sektori ettevõtted endiselt panustama efektiivsusele, leidma tehastesse töötajaid ja otsima võimalusi ekspordi kasvatamiseks. Lihatööstuse olukorda raskendab aga aina kiiremini leviv sigade Aafrika katk, millel saab Potisepa hinnangul olema suur mõju toidusektori olukorrale. Juttu on käibemaksu tõusust ja selle mõjudest, aga ka Eesti toodete olukorrast jaekettide sortimentidest.
Saadet juhib Harro Puusild.
15.00‒16.00 “Lavajutud”.
Kuidas paista silma sotsiaalmeedias? Miks peaks keegi üldse sinu ettevõtte kontot jälgima? Mis sotsiaalmeedias töötab ja mis mitte? Neid teemasid avab TalTechi majandusteaduskonna doktorant ja praktik Airi Freimuth
, kes esines ettekandega tänavusel sotsiaalmeediaa konverentsil. Ta toob hulga häid näiteid ja viitab lisaks oma kogemusele ka teadusuuringutele.
Modereerib Liisa Maria Connor.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
