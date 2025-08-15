Tagasi 15.08.25, 10:26 Soomlased kaitsefirmast välja ostnud Mootor Grupp: eestlaste jäärapäisus pärsib investeeringuid Selle asemel, et teha koostööd teiste riikidega ja suurte välisettevõtetega, on Eesti üritanud jäärapäiselt üksi tegutseda, rääkis soomustehnika hooldusfirma Milworksi nõukogu liige ja Mootor Grupi äriarenduse juht Mart Raamat.

Milworksi nõukogu liige ja Mootor Grupi äriarenduse juht Mart Raamat,

Foto: Raul Mee

“Kuna me oleme kõige väiksem turg ja riik siin regioonis, siis kõige tähtsam on säilitada väga head koostööd kõikide siin tegutsevate ettevõtete ja naaberriikidega,” ütles Raamat Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ta tõi näite, et kui Soome kaitsekontsern Patria tahtis arendada Baltikumi soomuki platvormi, võttis Eesti seda pakkumist väga leigelt, sest riik tahtis ise soomuki tootmisega alustada.

“Nüüd ei ole meil soomuki tootmist, aga ei ole ka Patria tehast,” tõdes Raamat.

Lisaks tegi Raamat juttu ka sellest, miks Soome Patria osteti välja Milworks ist, mida õppis ettevõte koostööst soomlastega ning mis on Mootor Grupi edasised plaanid kaitsetööstuses.

Vestles Martin Teder.