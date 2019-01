Minister: Eestis on siiski parem äri teha kui Soomes

Eesti ärikeskkond on hoolimata kriitikast võrdluses Soomega täiesti konkurentsivõimeline, leiab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminster Rene Tammist (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

Rene Tammist. Foto: Raul Mee

Enne saja-aastaste naabrite ettevõtluskeskkonna analüüsi juurde jõudmist pean märkima, et Soraineni advokaadibüroo partneri Paul Künnapi Äripäevas avaldatud arvamusartiklis tõstatud teema on oluline. Kõik ideed, mis meie ettevõtluskeskkonda edasi viivad, on vägagi oodatud.