Soome ärikeskkond teeb meile ära

Kui viis aastat tagasi oleks minult küsitud, kas asutada ettevõte Eestisse või Soome, oleksin kõhklemata soovitanud Eestit. Praegu kipub kaalukauss Soome kasuks langema, kirjutab advokaadibüroo Sorainen partner Paul Künnap.

Paul Künnap Foto: Kaupo Kikkas

Soome eelmiste parlamendivalimiste ajal olin pessimist ning ennustasin, et Soome saab järjekordse vikerkaarevalitsuse, mis ei suuda raskemaid otsuseid teha. Uskusin, et kuigi kõik erakonnad lubasid laenamisele pidurit panna, jätkub kõik vanaviisi ning minnakse kergema vastupanu teed. Juha Sipilä valitsus on tõestanud vastupidist.