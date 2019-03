Elkond Liebmann: andekas Jüri Ratas

Kas kõik on ikka päriselt nii, nagu võib paista kõrvalt vaadates, küsib koalitsiooni moodustamist jälgiv Delovõje Vedomosti poliitikavaatleja Elkond Liebmann.

Elkond Liebmann Foto: Erakogu

“Ma ei teadnudki, et Jüri Ratas on poliitiliselt nii andekas,” hüüatas tema parteiline asetäitja Jaanus Karilaid, keda võib nähtavasti lugeda kui mitte just Keskerakonna ja EKRE sõpruse initsiaatoriks, siis vähemalt selle tulihingeliseks pooldajaks.