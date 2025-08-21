Tagasi ST 21.08.25, 10:41 Kuidas mõõta turundust nii, et see päriselt ärile väärtust looks? Turunduse edu ei peegeldu ainult tuntuses või nähtavuses meedias. Brändi kasvatamine ja äriline mõju nõuavad täpsemat analüütikat, õigete mõõdikute valikut ja ostjate arvu suurendamist.

Initiative’i turu-uuringute juht Kadri Tirs, Analytical Alley kaasasutaja Karl Mattias Õige ja Initiative’i tegevjuht Indrek Soom.

Meedia- ja turundusmaailm on kiiresti muutumas ning agentuurid positsioneerivad end aina enam tulemuspõhisteks partneriteks. „Täna julgeme nimetada ennast performance-agentuuriks. Me suudame mõõta turunduse mõju nii brändile kui äritulemustele. See ei ole enam ainult meedia planeerimine, vaid andmepõhine otsuste tegemine,” rääkis Soom meediaagentuuri muutunud olemusest.

Tirs rõhutas, et brändi mõõtmisel ei saa piirduda pelgalt tuntusega. „On palju tuntud brände, aga see ei tähenda, et ostuhetkel neid ka eelistatakse. Oluline on küsida, milline mõõdik omab otsest ja tõestatud seost äritulemustega.”



„Turundus on nagu organism, mis koosneb paljudest komponentidest. Ei tohi lihtsustada üle ja arvata, et panen ühe ühiku sisse ja saan kohe kaks tagasi,“ tõi Õige näite turunduse keerukusest.

Tirs kinnitas Ehrenberg-Bassi instituudi uurimistöö tulemuste põhjal, et brändid kasvavad, kui nad kasvatavad ostjate arvu. "See tähendab, et tuleb olla tarbija jaoks olemas seal, kus ta sinu kategooriat ostab, ja luua seoseid tarbija mõtetes. Lojaalsetelt klientidelt enam suurt kasvu ei tule, uued ostjad on need, kes brändi kasvatavad.”

Saadet juhib Hando Sinisalu.