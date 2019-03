Kaasame vähenenud töövõimega inimesi

Tööandjaid on kõvasti nahutatud selle eest, et nad justkui ihalevad vaid massilist immigratsiooni, ei taha kuidagi eestimaalastest töötajaid piisavalt tööle võtta ega neile oma kasumiahnuses kõrgemat palka maksta. Tegelikult pole asjad muidugi nii, kirjutab Tööandjate Keskliidu kommunikatsiooniprojektide juht Martin Hanson.

Martin Hanson Foto: Erakogu

Eesti palgad on tõusnud nagu ei kunagi varem. Välistööjõu puhul on tööandjate keskliit enamasti rääkinud sellest, et keskmist ja sellest enam palka saavatest spetsialistidest on puudus ning need tuhanded, kes meil juba siin kohal on, peavad olude sunnil nipitama oma kohalolekut läbi rendifirmade, selle asemel et mõistlike seaduste kaudu siin töötada ja maksta selle juures ka riigile makse.